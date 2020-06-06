الأمم المتحدة ترجح الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية للسودان

رجح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أن ارتفاع أسعار السلع إلى جانب الانخفاضات الكبيرة في دخل العمالة، بسبب عمليات الإغلاق تؤدي إلى زيادة احتياجات المساعدة الإنسانية حتى سبتمبر القادم على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكر مكتب أوتشا، في بيان نشر اليوم، أن الأزمة الاقتصادية المستمرة وإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، لافتاً الانتباه إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع بشكل أسرع من المعتاد في مايو الماضي.

وتوقع المكتب، أن يواجه المزيد من الأشخاص بما في ذلك النازحون في دارفور وجنوب كردفان غربي السودان والأسر الفقيرة في المناطق الحضرية والريفية الأكثر تأثراً بتدابير الإغلاق مستوى الأزمات في الأمن الغذائي، عندما يكون هناك نقص حاد في الوصول إلى الغذاء، فضلاً عن سوء التغذية المرتفع واستنفاد الأصول المعيشية التي ستؤدي في حال استمرارها إلى انزلاق الناس إلى حالة أسوأ من انعدام الأمن الغذائي أو الفقر المزمن حتى سبتمبر القادم.