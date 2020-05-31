محمد نصر الدين مساعداً لوزير الاتصالات 

أصدّر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولي المهندس محمد نصر الدين محمد علي العمل كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.

ويختص مساعد وزير الاتصالات الجديد، بالعمل على دعم خطة الوزارة في تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بمصر، ودعم استراتيجيات الوزارة المختلفة من تطوير وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى إعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الانترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات.

كما يختص "نصر الدين"، بمهام العمل على غنجاز استراتيجية الدولة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي، كممر آمن للكابلات البحرية، والعمل على تعظيم دور الدولة إقليميا وعالميا فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية الى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الانترنت.

ويمتلك المهندس محمد نصر الدين خبرة تمتد إلى 19 عامًا من العمل في مجال الاتصالات مع خبرة كبيرة في استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية والإنترنت.

كما يمتلك المهندس/ محمد نصر الدين سابقة اعمال متعددة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة PCCW Global وهى الذراع العالمى لشركة هونج كونج تليكوم، وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جـديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات.

كما شغل ايضا منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية وأيضا نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط واوروبا بشركة PCCW GLOBAL.

وكان المهندس/ محمد نصر الدين من ابناء قطاع الاتصالات بجمهورية مصر العربية، حيث تدرج بعدة مناصب بالشركة المصرية للاتصالات حتى ترأس وحدة اعمال الدولى فى عام ٢٠١٤ قبل التحاقه بشركة PCCW Global عام ٢٠١٦، وقام خلال تلك الفترة بعـدة مبادرات فى انظمة الكابلات البحرية مما ساهم فى تعظيم ايرادات الدولة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية العابرة.

يذكر أن المهندس/ محمد نصر الدين شارك كمتحدث عن الشركات التى عمل بها فى اغلب المؤتمرات الـدولية للاتصالات والكابلات البحرية، وقدم عدة اوراق عمل فيما يخص الكابلات البحرية، وهو خريج كلية الهندسة – جامعة الأزهر عام ٢٠٠١، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية التجاره الدولية الاسكندنافية عام ٢٠١٣.