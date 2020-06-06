التباعد والكمامة.. الدولة تطبق طرق الوقاية من كورونا في مؤتمراتها

ترك مسافة كافية لا تقل عن متر بين الأشخاص وتجنب التجمعات، مع الحرص على ارتداء الكمامة الطبية، أهم تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، ضمن نصائح عدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، اتبعها قادة الدولة المصرية في مؤتمراتهم التي ظهروا بها خلال الفترة الماضية في ضوء متابعة مهامهم وإدارة الأزمة.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية بحضور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، لإعلان مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، التزم الجميع بالإجراءات الوقائية من العدوى بالفيروس المستجد، حيث التزم الحضور جميعا بارتداء الكمامات الطبية.

وإلى جانب ارتداء الكمامة، جلس الحضور في المؤتمر على مسافات متباعدة بينهم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بالفيروس المستجد.

المرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا يظهر الرئيس السيسي مرتديا "كمامة"

وكانت المرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، التي ظهر فيها الرئيس السيسي مرتديا "كمامة"، خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة الفيروس، في أبريل الماضي، إلى جانب الالتزام بقواعد وإجراءات التي نادت بها منظمة الصحة العالمية وملتزما بقواعد التباعد الاجتماعي بين الحاضرين كافة.

كما ظهر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ"الكمامات الطبية"، مطبقين الإجراءات الصحية من خلال تباعد المسافات بينهم.

كيف التزمت المؤتمرات في الدولة بقرارات التباعد؟

خلال الفترات الماضية اتبع المسوؤلون بالدولة طريقة الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت منعا للتجمعات والاختلاط، اتباعا لتعليمات الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي 22 مارس الماضي، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، متبعين إجراءات التباعد بينهم في المسافة.

وتطرق الرئيس في حديثه إلى أزمة فيروس كورونا، وذكر أن أزمة كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، ولم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم.

وفي نهاية مارس الماضي، عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك، وذلك عن طريق تقنية برنامج "زووم"، وخلاله تم مناقشة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بدءًا من الرمال بجميع مراحله بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

الخميس الموافق 2 من أبريل الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، منعا للتجمع والاختلاط، ووجه خلاله عدة رسائل شكر وتقدير لعدد من الجهات بالدولة، التي اتخذت إجراءات في ضمن الخطة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "مدبولي"، خلال اجتماعه بطريقة "الفيديو كونفرانس"، أنه سيتم توجيه ألف عيادة متنقلة للمصانع ومواقع الأعمال والإنشاءات لتقديم الخدمة الطبية، حال ظهور أي إصابات، مضيفا: "همنا الأساسي الحفاظ على صحة المواطن المصري، ولا يتطور إلى سيناريوهات قاتمة زي مبنشوفها في عدد من الدول الأخرى".

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعا من المحافظين بطريقة "الفيديو كونفرانس" أيضا، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا

الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عقد أبريل الماضي، اجتماعًا "أون لاين"، عن طريق برنامج Zoom، مع رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه طلاب الكليات، أثناء تطبيق منظومة التعليم عن بعد.

وناقش "نجم" كيفية تلقي المحاضرات، عبر وسائل التواصل المختلفة، المتعلقة بسير العملية التعليمية، وذلك في إطار خطة جامعة حلوان، وسعيها الدائم، للتواصل مع الطلاب، لإزالة العقبات التي تواجههم، في عملية التعليم عن بعد، في ظل الظروف الطارئة المصاحبة لفيروس كورونا المستجد.

العظة الأسبوعية للبابا تواضروس لأول مرة دون حضور شعبي

أقيمت العظة الأسبوعية للبابا تواضروسن لأول مرة دون حضور شعبي، في منتصف مارس الماضي، ولأول مرة، ألقى البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية، في اجتماع الأربعاء بتاريخ 18 مارس، من المقر البابوي بالقاهرة، دون حضور شعبي، وتحدث في عظته عن الرياء في الإيمان، محذرا الأقباط منه.

وأعلن "تواضروس"، في وقت سابق، استمرار الاجتماع مع عدم السماح بحضور أي فرد من الشعب القبطي، على أن تذاع العظة الأسبوعية على الهواء مباشرة، من خلال القنوات الفضائية القبطية، وذلك بدءًا من عظة تاريخ هذا اليوم، حتى 8 أبريل الماضي.