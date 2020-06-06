صور.. إزالة 3 عمارات بمساكن سندوب بالدقهلية ضمن مشروع تطوير المنصورة

باشرت محافظة الدقهلية، اليوم، عملية الإخلاء الإداري وأعمال إزالة 3 عمارات قديمة بمنطقة سندوب لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مساكن سندوب بعدد 35 عمارة سكنية بالمنطقة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سكن كريم لكافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وقادت منال الغندور، السكرتير المساعد، الإشراف على أعمال الإخلاء الإداري وأعمال الإزالة لـ 3 عمارات سكنية قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمنطقة سندوب بالمنصورة، والتي تعترض استكمال تنفيذ المشروع القومي لإعادة تأهيل مساكن سندوب.

خرجت الحملة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبحضور المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، قيادات المركز.

وقطعت الحملة المرافق عن العمارات، وبدأت بعدها عمليات إخلاء ممتلكات السكان لتبدأ عمليات الإزالة الفورية فور الإخلاء.

يذكر أن مساكن سندوب بالمنصورة كانت تعيش فيها 320 أسرة، وعندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كوبري سندوب العلوي شاهد المساكن بجوار الكوبري الذي تكلف أكثر من 700 مليون جنيه، وطالب بتطويرها على ألا يضار أحد من سكنها، وأصبح حاليا مشروع ضخم في مدخل المنصورة ويضم المشروع 35 عمارة سكنية بتكلفة تقديرية مليار و800 مليون جنيه.