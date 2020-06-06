غرفة المقاهي: أكشاك بيع الشاي والقهوة غير المرخصة تسهم في تفشي كورونا

كشف أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، عن تنامي ظاهرة الأكشاك التي تبيع الشاي والقهوة في كافة أحياء المحافظة، بدون تراخيص، خاصة بعد إغلاق المقاهي و"الكافتيريات" المرخصة، تحت أعين الجهات الرقابية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة في انتشار فيروس كورونا، لكونها تفتقد كافة الاشتراطات الصحية اللازمة.

قال عفت صلاح حليم سكرتير شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشعبة طالبت المسؤولين بالنزول إلى أماكن تواجد هذه الأكشاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون حيالها، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك التزام تام بالإغلاق وبالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقرارات رئيس الوزراء، من جانب المقاهي والكافتيريات.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مقهى يعانون من قرار الإغلاق ومهددون بتوقف النشاط نهائيا أو تصفية أعمالهم نتيجة عدم قدرتهم على دفع الإيجارات، خاصةً أن هذه المقاهي مغلقة منذ 17 مارس الماضي.