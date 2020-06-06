صابرين: مش هعمل دور الأم تاني.. وميدو عادل بيقولي إنتي فتاة أحلامي

أشادت الفنانة صابرين، بأداء الفنان ميدو عادل، في مسلسل ليالينا 80، قائلة: "ممثل هايل وبيدي طاقة، وفي مشاهدي معاه مش بشيل الهم خالص، هقول إيه، بلاقي نفسي بلعب معاه بينج بونج، بيباصيلي حلو أوي، وبباصيله حلو أوي".

وواصلت "صابرين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المداع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وسهير جودة، حديثها عن الفنان ميدو عادل، قائلة: "من الممثلين الشاطرين، وبيدي ريأكشن قبل ما يتكلم، وعينيه بتقول اللي جواه بالرغم ان الكلام بيكون مختلف عن اللي جواه، كان بيقولي إنتي فتاة أحلامي ويقعد يغنيلي ليلى يا ليلى".

وعن إمكانية تأديتها لدور أم من جديد بعد مسلسل ليالينا 80، قالت: "قولتلهم دي آخر أم خلاص مفيش أم تاني"، لافتة إلى أن المسلسل كان كان خاليا من الصراعات: "المسلسل ده من النوعية اللي هتعيش".

مسلسل ليالينا 80، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، صبري عبدالمنعم، وياسمين كساب، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي.