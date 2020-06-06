صور.. "فوده" يكرم طلاب جنوب سيناء المتميزين على مستوى الجمهورية

كرم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الطلبة المتميزين على مستوى الجمهورية، والذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية للعام الدراسي 2019 /2020 بتفوق، والذين شاركوا في برنامج "حافظ ولا فاهم"، الذي أذيع على قناة الحياة الفضائية تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

كما كرّم المحافظ طالب أزهر حاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وفي السياق ذاته، كرّم المحافظ الطالب وائل محمد عبد الرازق، من طلبة معهد الطور النموذجي، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقه "الصوت الذهبي"، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في الإنشاد الديني.

وأعرب المحافظ عن فخره بهؤلاء الطلاب، الذين استطاعوا رفع راية المحافظة في المسابقات التي تنظم على مستوى الجمهورية.

ويذكر أن برنامج "حافظ ولا فاهم" هو مسابقة عامة بين الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، تجرى التصفية بينهم على مراحل، وفاز فيها طلاب محافظة جنوب سيناء بالمرحلة الأولى للتصفيات في سباقهم مع طلاب محافظة الوادي الجديد.

والطلاب المكرمون هم آية ماهر بكري، وداليا ناجي محمود، وأميرة سمير سالم، ومنة عبدالمجيد مصطفي، من مدرسة الزهور الثانوية، ونادر عادل عوني مينا، من مدرسة سان جوزيف بشرم الشيخ.