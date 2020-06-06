غدا.. "الاتصالات" تناقش قواعد نقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم

يناقش غدا الأحد، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القواعد التنظيمية الجديدة لنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمرعبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ويواجه العديد من العملاء بعض مشكلات عند انتقالهم بنفس الرقم بين شركات المحمول دون معرفة السبب، أو أسباب تأخر انتقالهم أو رفض بعض الشركات تنفيذ طلب العميل، حيث توجد قواعد وشروط وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لانتقال العملاء، أبرزها مرور مدة زمنية لا تقل عن عام ميلادي كامل على اشتراك العميل واستخدامه للخط لدى الشركة كشرط أساسي.