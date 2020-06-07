يوميات كورونا في بلاد الشام والعراق.. فلسطين بلا إصابات

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.910.342 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 399.771، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.382.835.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا المستجد في فلسطين.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، ان حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة ان نسبة التعافي ارتفت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت الكيلة، أن عدد الحالات النشطة "أي التي لا تزال مصابة بالفيروس" انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.

وتابعت الوزيرة الفلسطينية قائلة، إن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بكورونا المستجد.

ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 1320 حالة

وفي لبنان، اعلنت السلطات، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد، إلى 1320 حالة بعد تسجيل ثماني حالات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية"كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي انه سجل حالة وفاة جديدة في الساعات القليلة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى 29 حالة وفاة.

واكدت الوزارة اللبنانية، استقرار عدد حالات الشفاء عند 768 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1732 فحصا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 795 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على 9 حالات لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيين و 6 أجانب، وحالة واحدة لأردني قادم من الخارج، وحالة مخالطة لأحد المصابين.

واشارت الوزارة الأردنية، إلى شفاء 15 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 558 حالة.

وبدأت الحكومة الأردنية، اليوم، تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة "اللون الأزرق" في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في العراقي إلى 11098

وفي العراق، سجلت السلطات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1252 إصابة جديدة بكورونا المستجد وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ تفشي الوباء وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 11098 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 318 حالة.وتم تم تسجيل 331 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4904 حالات.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 5867 مريضا منهم 60 مريضاً في العناية المركزة .