طرح منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بسفاجا

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، الصوبات الزراعية بمقر الإدارة الزراعية، لمتابعة محصول الخضراوات في الصوبات ومشتل نباتات الزينة والنباتات العطرية.

وأشارت "المغربي"، مساء اليوم السبت، إلى طرح منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضروات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة للمدينة، مؤكدة طرح منتجات محاصيل الخضر "العقلة الشتوية" للصوب الزراعية المنفذة بمشتل الإدارة الزراعية.

وأوضحت أنه من المقرر طرح المنتجات الزراعية (ملوخية وبامية) في منفذ الإدارة بالكيلو 5 بجانب بيع الدواجن على مدار اليوم، لافتة إلى زراعة أصناف الخضراوات التي يزداد الطلب عليها من المواطنين تمهيدًا لبيعها بأسعار أقل من سعر السوق.

وأكدت رئيس المدينة، أنه جاري التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص، ضمن أنشطة الوحدات القروية الإنتاجية، وانطلاقًا من دور المدينة وخططها المستقبلية لمكافحة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.