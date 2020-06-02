رئيس مدينة سفاجا تتفقد إجراء صيانة دورية لمحطة التحلية

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الثلاثاء، محطة التحلية بالمدينة لمتابعة عملية الصيانة الدورية للمحطة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت هدى المغربي في تصريح صحفي اليوم أن عمليات الصيانة تتم بشكل دورى لكافة العنابر، لضمان صلاحية المياه التي يتم ضخها للوحدات السكنية بالمدينة حرصا على صحة المواطنين.

وأوضحت "المغربي"، أن مياه المحطة أقل ملوحة من مياه الآبار، وتعتبر من أنقى وأنظف المحطات إنتاجية للمياه على مستوى الجمهورية، حيث تفقد معدل النظافة بالمحطة وتغير الفلاتر بها.

ومن جانبه أكد اللواء أكرم فارس ، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسفاجا، انه تم تغيير جميع الفلاتر في إطار خطة الصيانة الدورية لمحطة التحلية بمدينة سفاجا، وكذلك تغيير عدد ٨٧ غشاء جديد خلال فترة إجازة عيد الفطر وذلك للحفاظ على جودة وكمية المياه المنتجة في المحطة، حيث يتم تحليلها أكثر من مرة، وأثبتت التحاليل سلامة المياه.

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