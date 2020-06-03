رئيس مدينة سفاجا تقود حملة لحصر ومنع التعديات على أراضي أملاك الدولة

قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لحصر ومنع التعديات على أراضي أملاك الدولة والعمل على المتابعة المستمرة لاكتشاف أي مخالفات وإزالتها وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

قامت الحملة بالاشتراك مع قسم شرطة سفاجا بالمرور على عدد من تقسيمات المدينة " الشباب تقسيم التلفزيون و15مايو واكتوبر والعاشر من رمضان والشروق" لمتابعة العمل بتلك التقسيمات ومراجعة العقود ومنع التعديات خاصة في ظل أزمة كورونا المستجد.

ومن جانبها أكدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا على استمرار الحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون