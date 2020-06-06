زايد: هيدروكسي كلوروكين حقق نتائج "هايلة"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن محافظة الإسكندرية هي ثامن أكبر محافظة على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تتركز معظم الحالات في الشرق والوسط.

وأضافت خلال تصريحات لكاميرا "إكسترا نيوز": "اللي شفته النهاردة في مستشفيات التأمين الصحي التابعة للوزارة، الناس عندها علم بكل جديد ببروتوكولات العلاج وممرات الحالات، وأنا جاية النهاردة عشان أتأكد من كفاءة الخدمة وأشكر بنفسي كل العاملين عليها".

وحول الهيدروكسي كلوروكين، قالت وزيرة الصحة: "حاطينه في العلاج من أول يوم، وكل الحالات التي عولجت به تماثلت للشفاء بشكل كبير، وحقق نتائج في مصر هايلة، ولما ظهرت بعض الأوراق البحثية تطالب بعدم استخدامه أصرينا على استخدامه لأننا عندنا أدلة وتقارير علمية بحثية تتحدث عن أهميته، والأوراق البحثية التي انتقدته تراجعت وتحدثت عن أهميته".