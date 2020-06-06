زايد: اختفاء أعراض كورونا بعد 10 أيام دليل على الشفاء دون الحاجة لمسحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، وحذف دواء تاميفلو، لأنه لا يساعد في العلاج أو يضر "ملوش أهمية".

وأضافت خلال تصريحات لكاميرا "إكسترا نيوز": "حدثنا الأعراض أيضًا التي تدل على التعافي، كثير من دول العالم ومنظمة الصحة العالمية التزمت إن بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض يبقى المريض تعافى دون الحاجة إلى مسحات، وحطينا ده في البروتوكول".

وتابعت: "مبقيناش مصرين أوي على المسحة للتشخيص، نبدأ العلاج فورا وبعد تقييم الحالة إكلينيكا وبعض الأشعة وتحاليل الدم نبدأ في العلاج على ما تظهر نتيجة المسحة، وده في الأول، لكن في الآخر، طالما مر 10 أيام دون أعراض يبقى ده كافي إنه يرجع الشغل عادي".