كورونا في المغرب العربي: تونس بلا إصابات.. والجزائر أكثر من 10 آلاف

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.913.385 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 399.897، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.384.269 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

واعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس السبت، عدم تسجيل اي اصابة جديدة بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية وذلك لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان انه تم إجراء 503 تحليلا مخبريا اسفرت عن تسجيل ثلاثة تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة.

واضافت الصحة التونسية، ان العدد الجملي للمصابين استقر عند 1087 تماثل 977 منهم للشفاء مقابل 49 حالة وفاة "لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة" و61 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وفي المغرب، سجلت السلطات، أمس السبت، 61 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الجائحة إلى 8132، فيما استقر عدد الوفيات في 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7278 بعد تماثل عشرة أشخاص للشفاء، واستبعاد 276 ألف و 532 حالة بعد الكشف المخبري.

ارتفاع إجمالي الشفاء في الجزائر إلى 6631

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء جمال فورار، أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين إلى 10 آلاف و50 حالة إصابة، و698 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه جرى تسجيل 115 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 6631 حالة.