يوميات كورونا في المغرب العربي.. تونس بلا إصابات

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.844.171، فيما وصل إجمالي الوفيات 398.129، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.335.293 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، عدم تسجيل اصابات جديدة بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليستقر اجمالي المصابين عند 1087 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان ان "العدد الاجمالي للمصابين بهذا الفيروس استقر عند 1087 تماثل 969 منهم للشفاء مقابل 49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و69 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة".

من جانبه، قدم صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالتعاون مع اليابان والسويد تجهيزات ومعدات طبية هبة لتونس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن كمية أولى من هذه التجهيزات قد وصلت إلى تونس وأمَن وصولها برنامج الغذاء العالمي تتمثل في 23 طنًا من مواد الحماية الشخصية مخصصة للإطار الصحي، وتتكون أساسًا من سترات واقية ونظارات حماية وكمامات جراحية ومقاييس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وأضافت الخارجية التونسية، أن المنظمات الأممية نفسها ستوفر شحنات إضافية من معدات الحماية في الأيام القادمة، ليبلغ إسهامها إجمالاً الـ83 طنًا من المواد الطبية.

ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالوباء في الجزائر إلى 9935

وفي الجزائر، أشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، أمس الجمعة، إلى ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 9935 حالة إصابة، و690 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 104 حالات إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 6453 حالة.

وقال وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، أمس الجمعة، إن بلاده بلغت ذروة الإصابات في 29 أبريل الماضي، بتسجيلها 199 حالة إصابة، مؤكدا أن الوضع الحالي يتسم بالاستقرار النسبي مما سمح في الشروع برفع تدريجي للحجر الصحي المفروض.

وأشار بن بوزيد في تصريحات للتلفزيون الجزائري، إلى أنه لم يتم استخدام سوى 17% من الاسرة المخصصة للرعاية المركزة، موضحا أن الحكومة تتخذ اجراءات تسمح لبعض القطاعات بإعادة فتح انشطتها وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كوروناارتفاع إجمالي الشفاء من الوباء في المغرب إلى 7268 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8071 حالة، أي بنسبة 22.2 لكل 100 ألف نسمة.

وقالت الوزارة المغربية، إن عدد الحالات السلبية، بعد تحاليل مختبرية ، قد بلغ 267 ألفا و278 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد، موضحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالة.

واوضحت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة، أي بمعدل 90.1%.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أن الحالات التي تم استبعادها مخبريا تساوي حاليا 14 ألفا و271 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 267 ألفا و278 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا إلى 883 حالة

وفي موريتانيا، اعلنت السلطات الصحية، أمس الجمعة تسجيل 4 وفيات اضافية بكورونا المستجد وتسجيل 99 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المنسق الوطني للتصدي لكورونا المستجد، مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة ولد الزحاف في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء والذي نقله التلفزيون الموريتاني ان اجمالي الوفيات جراء المرض ارتفع الى 43 حالة في مقابل تعافي 69 شخصا.

واضاف الزحاف ان اجمالي الاصابات بلغ 883 حالة بينها 771حالة نشطة ضمنها 7حالات في وضعية صحية مقلقة و52 حالة بأعراض خفيفة والباقي دون اعراض.