توزيع أدوية على 5199 مخالطا لمصابي كورونا ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، توزيع الأدوية اللازمة على 1039 مخالطًا للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 5199 على مدار أسبوع كامل بمدن المحافظة السبع.

وأوضح محافظ بني سويف، قيام الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين في المنازل، إضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلي.

وأوضح أن الإرشادات تضمنت عدم مغادرة المنزل، والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها، وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائي متوازن، وشرب الماء الفاتر، وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.