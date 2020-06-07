ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لأدوات تجميل وهواتف محمولة بسفاجا

تمكن رجال جمارك سفاجا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء، مساء أمس السبت، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وأجزائها وكمية من التبغ مستحضرات وأدوات التجميل حيث بلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 294 ألفا و102 جنيه.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة بوسيدن من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه فى مشمول 4 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية والإمارات ، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 14 هاتف محمول iPhone مستعمل N8 وN6 و 160 بوردة شاشات هواتف مستعملة 6 كيلو و500 جرام من التبغ الخاص بتدخين البايب و 36علبة بدي لوشن للجسم و 145علبة كريم مرطب للجسم و 120 علبة مثبت صناعي و 110 قلم روج احمر شفاه متنوع أمريكي الصنع و 40 دستة روج أحمر شفاه ماركة فكتوريا مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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