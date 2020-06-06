محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات في قليوب

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، حملة مكبرة لإزالة تعديات المباني بمدينة قليوب، بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بدون ترخيص أو على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتابع المحافظ استكمال إزالة 38 حالة تعد بمساحة 80 م2 بقرية بلقس بقليوب ضمن الحملة المكبرة التي بدأتها المحافظة بعد ظهور حالات تعديات كثيرة خلال الفترة الماضية مع ظهور فيروس كورونا.

وفي جولته اليوم، تابع المحافظ أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأكد محافظ القليوبية عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي بدون ترخيص، خاصة مع أي محاولة قد يقوم بها البعض معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.