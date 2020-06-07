بجهود حكومية ومبادرات.. انفراجة في مستشفيات استقبال مصابي كورونا

انفراجة كبيرة في أعداد المستشفيات تشهدها مصر الفترة المقبلة، فتبرع عدد من الشخصيات بمستشفياتهم أو بعض الأماكن لتخصيص أماكن لاستقبال لمصابي فيروس كورونا، كذلك عملت الدولة على توفير عدد من المستشفيات، آخرها قرار هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا، وعزلهم وعلاجهم فيها.

وأوضحت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في خطاب موجه إلى مديري مستشفيات (أحمد ماهر التعليمي، الجمهورية، المطرية، الساحل، شبين الكوم، الأحرار، بنها، وسوهاج)، بالالتزام بتشغيل المستشفى بالكامل من أقسام داخلية ورعايات وطوارئ...إلخ، لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة، مع إجراء أي تدخل إضافي لمرضى كورونا، مثل جراحات عظام، وجراحات عامة، وولادة فقط لمرضى كورونا.

كذلك أعلنت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة أهل مصر للتنمية، أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارتي الصحة، والتضامن، لتحويل 3 مباني تابعة للمؤسسة، إلى مستشفيات عزل صحى، الأول سيتم افتتاحه نهاية الأسبوع الجاري، بطاقة 200 سرير، يليه افتتاح المبنيين الآخرين بطاقة 150 سريرا لكل منهما، إلى جانب توقيع بروتوكول مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوفير احتياجاتها من المستلزمات الطبية فى القاهرة، وعدد من المحافظات، وذلك في حوارها مع الإعلامي سمير عمر، في برنامج "أهل مصر"، على قناة سكاى نيوز عربية.

وفي محاولة لرد الجميل لأبناء قريته، تطوع أحمد الشاذلي، لتحويل منزله لاستقبال مصابي فيروس كورونا بمدينة طوخ، موضحا أن ذلك التبرع يأتي كرد جميل لأهالي قريته والقرى المحيطة، وهو مساهمة منه لتخفيف العبء على الحكومة المصرية التي تجابه فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten".