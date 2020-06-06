الديهي: مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي أطماع أو مغنم في ليبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر دولة غير معتدية، ولكن الشعب المصري المسالم يتحول من النقيض للنقيض عندما يحاول أحد الاعتداء على أرضه أو عرضه أو وطنه، فمصر كانت أولى بالدخول لليبيا للاستفادة من خيراتها وثرواتها تحت زعم الحفاظ على أمنها القومي، لكنها تتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف، مؤكدًا أن مصر تدعم وحدة الأراضي الليبية ومحاربة الإرهاب وإخراج جميع المرتزقة من الأراضي الليبي وتدعم الجيش الوطني الليبي.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الأزمة الليبية أسوء استغلال، وجميع الدول التي تتدخل في ليبيا لها أطماع ومصالح شخصية، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي أطماع في ليبيا سوى أن تعيش ليبيا في أمان، حتى لا يتأثر الأمن القومي لمصر، فمصر ليس لها أي مصلحة أو مغنم أو مطامع في ثروات الدولة الليبية.

وأوضح الإعلامي، أن بيان القاهرة اليوم حول الأزمة الليبية محاولة لضبط النفس، ومحاولة للوصول لحل يحفظ لليبيين أرضهم، معقبًا: "صبرنا قارب على النفاد"، فالمستعمر التركي يريد أن يعيد الأمجاد العثمانية على حساب الشعب الليبي ومقدراته، ويتعامل مع ليبيا على أنها إرث عثماني.