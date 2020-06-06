علوي: ميدان التحرير تغير تماما.. ولا إصابات بكورونا في صفوف العمال

قال المهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة بشركة المقاولون العرب، إن العمل على تطوير ميدان التحرير بدأ من أول المتحف المصري وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية ومجمع التحرير، وكان مسطح الميدان يبلغ 45 ألف متر.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "كل الأرصفة جرى إزالتها وتأسيسها من أول وجديد، ويتوسط الميدان المسلة والكباش الأربعة، وهي كانت من الأشياء الصعبة التي استغرقت منا مجهودا، وهي الصينية في منتصف الميدان".

وتابع: "بقى عندنا كراسي للجمهور ومنظر رائع و15 ألف متر مسطح منطقة خضراء، مفيش حتة في الميدان فضلت زي ما كانت، وكان عندنا مشكلة وتحديات إزاي نقدر نشتغل في الميدان ونحافظ على سير السيارات والمشاة دون عمل أي قلق، وقدرنا نعمل الموضوع ده بإننا قسمنا ميدان التحرير إلى 7 مناطق، والسيارات تسير بشكل رائع، وقدرنا نغير المنظر بالكامل، وجرى دهان العمارات من خلال التنسيق الحضاري".

وأردف: "الاستشاريون عملوا معنا لمدة 24 ساعة، ولم نعمل مع وزارة الإسكان فقط، ماكناش بنروح وكنا قاعدين في الميدان على طول".

وحول ساعات العمل، قال إن العمل كان مستمرًا 24 ساعة بواقع 3 شيفتات: "ولما بدأت الأزمة قللنا مواعيد العمل واشتغلنا لحد الساعة 5 والموضوع ده استغرق أسبوع لحد ما عرفنا إيه الاحتياطات اللي المفروض تتخذ مع الشغل، ورجعنا للشغل 24 ساعة".

وواصل: "رشينا مكاتب المهندسين والعمال بالكحول 4 مرات في اليوم، وكله ارتدى الماسكات، وبدأنا نتعامل الناس وفي وسطهم وزيهم وبقينا نحافظ عليهم واستأنفنا العمل 24 ساعة دون حدوث أي إصابات".