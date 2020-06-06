محافظ الجيزة يفض بنفسه أحد الأفراح بقاعة في المريوطية

لاحظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أثناء عودته من جولة لمقلب القمامة العمومي بشبرامنت، تردد أعداد من المواطنين على مكان به قاعات أفراح على طريق المريوطية، فقطع جولته للوقوف على الأمر.

وضبط راشد قاعة أفراح داخل القرية تقيم حفل زفاف، بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا، ووجه محافظ الجيزة على الفور بفض الحفل وتشميع القرية ،بالكامل كما تمت مصادرة الترابيزات والكراسي وإزاله تعديات ومخالفات القاعة من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة، واتخاذ الإجراء القانوني حيال مالك القاعة المخالف.

وشدد محافظ الجيزة على عدم السماح بأي خرق للإجراءات الوقائية التي تم إقرارها، ومتابعة تنفيذها بحزم، مؤكدا هلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمعات حرصا على السلامة العامة للمواطنين، لافتا إلى أنه يتم يوميا شن حملات بالتوازي على كافة الأحياء والمراكز لضبط الشارع وتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومحمود فؤاد رئيس مركز أبو النمرس.