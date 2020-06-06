ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقه للمواصفات بسيارتين نقل بالسويس

تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط 86 ألف كمامة غير مطابقه للمواصفات بسيارتين نقل بمدخل المحافظة (كمين 109)، قبل توزيعها على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية.

وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، قد وردت إليه معلومات تفيد بدخول سيارات نقل محملة بعدد كبير من الكمامات غير المطابقة للمواصفات، تمهيدا لتوزيعها على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية وبيعها للمواطنين، واستغلال أزمة احتياج المواطنين لها للوقاية من فيروس كورونا.

وعلى الفور شكل اللواء عامر محمود، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، حملة مكبرة تحت إشراف العميد أيمن عبدالحميد رئيس إدارة البحث الجنائي، وقادها العقيد شريف أمين رئيس مباحث التموين، واستوقفت سيارتين نقل قبل دخولها للمدينة، وتأكدت صحة المعلومات بعدم مطابقة المواصفات من خلال لجنة من مديرية الصحة.

وتمكنت الحملة من ضبط السيارة الأولى بداخلها 74 ألف كمامة، والسيارة الثانية بها 12 ألف كمامة، وتم التحفظ على الكمامات، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.