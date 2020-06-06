القصبي: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في العمل الحزبي، خاصة قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف: "من يقدم دعما حقيقيا للدولة هو ده اللي دمه خفيف على المواطن المصري وهو ده المقبول في الشارع، ونحتاج نشاط وتفاعل الأحزاب والمساهمة في القضايا بفكر وبحث علمي قوي".

وتابع القصبي، أن الأحزاب السياسة المصرية تدرس حاليًا مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتم تحديدها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.