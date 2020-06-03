القصبي يطالب "البحوث الاجتماعية" بإعداد دراسة لما بعد كورونا

طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصرالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإجراء دراسات وأبحاث متعلقة بما بعد أزمة كورونا المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القرني للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي الجديد 2020/2021.

وقال القصبي، إن الدولة التي ستكون مستعدة لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، هي التي ستنطلق في النجاحات علي جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، مشددا علي أهمية بحث الاستفادة من تجربة الأزمة الصحية التي يمر بها العالم ودراسة النقاط الايجابية وتجنب السلبيات، مضيفا: لديكم في المركز مهمة شديدة الأهمية، ندعمكم فيها وننظر نتائج طيبة.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، علي أهمية زيادة الوعي لدي المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والمرور من هذه الأزمة بسلام.