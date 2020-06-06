الباجور تواجه كورونا بفض أسواق القرى

شنت الوحدة المحلية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حملة لفض الأسواق في قرى المركز، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام سعيد أبو السعود رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة، بفض وإخلاء سوق مناوهلة، وحث المواطنين على عدم التواجد في أي تجمعات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولعدم انتشار فيروس كورونا.

وقامت منى زايد رئيسة الوحدة المحلية بكفر الباجور، بفض أكبر سوق فى قرية سنجلف ومنع التجمعات، كما قامت بالمرور والتنبيه على جميع السائقين والركاب فى مجمع مواقف كفر الباجور، وموقف كفر الباجور، وفيشا، وتلوانة، للتأكد من التزام جميع السائقين والركاب بلبس الكمامة، وأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.