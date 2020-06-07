أبو بكر يطالب "النواب" باستدعاء وزير التعليم بسبب امتحانات الثانوية

وجه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطالبا باستدعاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة قراره حول إجراء امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو الجاري.

وقال "أبو بكر" خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أنا من المؤيدين بشدة لكل سياسات الوزير في كافة قضايا التعليم، وأراه صاحب مدرسة إصلاح في التعليم أتمنى نجاحه فيها بكل المعاني، ولكن أحب الموضوعية، وخاصة في ظل حالة القلق الكبيرة التي أصابت كثير من الطلاب وأولياء الأمور".

وواصل: "أرى ضرورة تدخل مجلس النواب، فنحن بين أمرين، طلبة وأولياء أمور معتقدين أن قرار الحكومة ليس في محله، والحكومة مصممة وتقول إنها درست كافة الأمور".

وتابع: "نطلب من الدكتور علي عبد العال، استدعاء وزير التعليم، وسؤاله هينزل عدد كبير من أبنائنا اللجان ازاي؟ هل يمكن إيجاد حل آخر؟ البرلمان يجب أن يقوم بدوره".

وأضاف: "أوجه رسالتي للدكتور علي عبد العال، هذا الدور رقابي أصيل، أناشده أن يناقش كافة الآراء الموجودة في البيوت المصرية، ويستدعي وزير التعليم، ومناقشة كافة الاقتراحات".