"مياه القناة" تنهي إصلاحات خط الـ400 مللي بولي إثيلين بمدينة أبوصوير

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الانتهاء من أعمال الإصلاح بخط الـ400 مِم بولي إثيلين بعزبة مرسى غالى بمدينة أبوصويربالإسماعيلية ، والمغذى لمناطق السبع آبار الشرقية والسبع آبار الغربية والمنايف.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة تكثف الأعمال لإعادة ضخ المياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع وعودة المياه إلى طبيعتها، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب فى الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.