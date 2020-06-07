منها "قراءتي" و"مسبق الدفع".. خدمات إلكترونية جديدة لمياه الشرب

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خدمات إلكترونية جديدة، لتسهيل الأمور على المواطنين، كما زاد الإقبال على الخدمات الإلكترونية مؤخرا، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت الشركة القابضة تطبيق الهاتف المحمول (قراءتي) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب، كما تقوم بخطة لتركيب عدادات إلكترونية مسبقة الدفع على نطاق واسع.

وتستطيع من خلال التطبيق تسجيل قراءة العداد بنفسك، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الخطوات التالية:

- تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه.

ويتميز تطبيق قراءتى المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتوره تعبر عن استهلاكهم الفعلى.

أما عن العدادات الالكترونية مسبقة الدفع، فقد صرحت وزارة الإسكان، في بيان سابق أن المرحلة الأولى لتركيب العدادات، ستكون للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية، ودور العبادة، والأندية، غيرها)، وبعد ذلك يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.

وذلك فى إطار خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات بمعدل 750 ألف عداد سنويا