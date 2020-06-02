"بنها الجامعي" تفتتح عيادة الحمى لاستقبال حالات اشتباه كورونا

أعلنت مستشفى بنها الجامعي افتتاح وتشغيل عيادة الحمى (الاشتباه بفيروس كورونا) بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحددت المستشفى مواعيد العمل بالعيادة يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا.

وكانت المستشفى أعلنت في وقت سابق التشغيل الفعلي للخدمة المجانية الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية لتلقى استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب وذلك لحماية المواطنين من خطر عدوي فيروس كورونا المستجد.

قالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الخدمة متاحة في جميع التخصصات ويتم تصنيفها حسب الحالة كالتالي: حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب وحالة تحتاج الفحص وسوف يتم إخطارالمريض وتوجيه للعيادة المناسبة لحالته في مستشفيات جامعة بنها.

أشارت راندا إلى أن خدمة الاستشارات عن بعد هي خدمة استرشادية توجه المريض إلى أهم الخطوات في رحلة التشخيص والعلاج وقد لا تكون كافية للتشخيص النهائي ووصف العلاج وقد يتحتم علي المريض الزيارة للعيادة مع الحفاظ علي خدمة توفير الوقت والمجهود مع توجيه المريض للمسار الصحيح للعلاج.

طالبت نائب رئيس الجامعة بتحرى الدقة فى المعلومات المقدمة للاستشارى لسلامة التشخيص.

قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفي للشئون العلاجية انه قد تستخدم بعض المعلومات المقدمة للاحصائيات لمتابعة جودة الخدمة أوغير ذلك مؤكدة ان المعلومات تكون مجهولة الهوية للحفاظ علي خصوصية المريض.

أوضح الدخاخني انه يمكن التواصل مع الاطباء الإستشاريين بالمستشفي عن طريق رسائل الواتس مشيرا انه جري تخصيص أرقام التخصصات كالتالي : الأمراض الصدرية 01062226103 والقلب والأوعية الدموية 01014977666 والنفسية والعصيبة 01005210217 والجهاز الهضمي 01091950280 والنسا والتوليد 01224504723 والأشعة 01024443844 والتحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116 والمدير الطبي والعلاجي بالمستشفي 01225896680_01275044460

أضاف الدخاخني ان الخدمة الجديدة تعمل بواسطة أجهزة طبية متخصصة تستخدم تطبيقات حاسوبية مطورة، متصلة بأجهزة كمبيوتر وفيديو كونفرانس تتيح للاستشاريين الكشف على المواطنين وهم في أماكنهم بالمنزل أو العمل وتقديم النصائح والإرشادات الطبية والعلاج اللازم.