الصحة: 35 متعافيا من كورونا تبرعوا بالبلازما ووصلنا لنتائج مبشرة

أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن العلاج بالبلازما تجربة إكلينيكية ولم يتم الانتهاء من الخطة البحثية، مشيرة إلى أن أقسام متعددة اشتركت في هذه الأبحاث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنهم ما زالوا في مرحلة التجربة وأنهم وصلوا لتحليل وسطى في التجربة، مشيرة إلى أن البلازما مخصصة لحالات محددة والمراحل الخطيرة والحرجة.

وأوضحت أن منح البلازما للمرضى يكون في الوقت الذهبي وأن النتائج التي وصلوا إليها مبشرة جدًا وأنه لا يمكن الإعلان عن النتائج بالتفصيل حتى الأن، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان هذه النتائج بشكل علمي أمام العالم أجمع.

وأشارت إلى أن عدد المتبرعين وصل لـ35 متبرعا، وأنه تم علاج 14 مريضا بالبلازما اليوم، لافتة إلى أن المرضى يتم حقنهم بالبلازما حال احتياجهم للتنفس الصناعي.

وكشفت عاصم عن ارتفاع نسبة الشفاء في مصر وزيادة أعداد المتعافين، مشددة على أن المرضى يمكن شفاؤهم بشكل كامل بدون أي تدخل.