مواطن: قالولي في مستشفى خاص علاج أبوك بـ213 ألف قلت لهم خلوه عندكم

كشف أحمد مصطفى، أحد المواطنين، عن تفاصيل تجربة علاج والده وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، بأحد المستشفيات الخاصة، ويشكو من عدم التزام تلك المستشفيات بتسعيرة وزارة الصحة والسكان للعلاج، فذكر أن والده كانت حالته الصحية صعبة ومتأخرة، وفشل في إدخاله أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، ولجأ اضطراريًا لإدخاله مستشفى خاص في المعادي يوم 29 مايو 2020.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن إدخاله لوالده لمستشفى خاص جاءت بعد "دوخة طويلة" على حد وصفه لإدخال والده مستشفى عاما أو خاصا، فلم يجد أي سرير في أي مستشفى والضغط على المستشفيات كان شديدا للغاية، "قدرنا من خلال التليفونات والعلاقات الخاصة أننا نلاقي مستشفى نقدر ندخل فيها الحالة وكان شرط هذه المستشفى دفع 70 ألف جنيه مقدم دخول تحت الحساب".

وأشار المواطن، إلى أنه خاطب المستشفى وذكر لهم أنه لن يستطيع دفع المبلغ بالكامل في الوقت الحالي ولن يتمكن من دفع سوى 50 ألف جنيه من أجل الإنفاق على الأدوية ومستلزمات علاج والده، موضحًا أن المستشفى رفضت في البداية تعريفهم بأسعار الحجز والعزل والعلاج بالمستشفى، "قالوا سيب الفلوس تحت الحساب وبعد 48 ساعة الحالة هتظهر وهنشوف حالته هتستدعي المكوث في المستشفى وقت قد إيه".

وأوضح أن والده دخل المستشفى وهو في حالة صحية حرجة، فكان يعاني من فشل في الجهاز التنفسي بنسبة 85%، "كان فاضل له ساعات فقط"، مؤكدًا أنه استطاع بعد مجهود شاق أن يعرف أن علاج والده في أول ثلاثة أيام وصل لـ 61 ألف جنية، "قولتلهم طب يا جماعة بالشكل ده مش هنقدر نكمل، عاوزين نعرف يا جماعة هيخرج أمتى، قالوا بكرة وشوية قالوا بعد بكرة، وفوجئت بهم منذ يومين بيقولوا تعالى حط 70 ألف جنيه كمان عشان نقدر نكمل علاج والدك".

وأكد أنه واجه المستشفى بأنه غير قادر على تسديد مثل هذه المصروفات، وقام بمواجهاتهم بتسعيرة وزارة الصحة والسكان بشأن علاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، "لاقيتهم قالوا إمبارح السبت إن الحساب الكامل وصل لـ 213 ألف، قولتلهم لا خلوه عندكم بقى، أنا مش قادر أدفع، هجيب منين يعني، اللي معاه عربية ممكن يبعها ويجيب 100 ألف أو 120 ألف ، بس 213 ألف في غرفة رعاية عادية من غير جهاز تنفس حتى ومن غير حاجة، بلغتهم اني مش هقدر، حتى الفواتير اللي ادهالنا لا تدل على أنها فواتير خاصة بمستشفى اصلا ، فواتير على ورق أبيض مش معروف انها تبع مستشفى".

وأشار إلى أن المستشفى تقدم ضده ببلاغ للنجدة كونه لا يقبل دفع الأموال، فاتصل هو الآخر بالنجدة وقدم بلاغًا ضد المستشفى، وسيتم تحويل القضية للنيابة العامة والعرض على وكيل النيابة اليوم الساعة التاسعة صباحًا، "أبويا عنده 51 سنة، في الآخر بيقولوا ادفع الفلوس وخد أبوك وامشي، لما راحوا المركز المستشفى قالت إنها مش عندها اعتراض على أنها تخرج المريض، اتصلت قولت لإخواتي غيروا لأبوكم وخدوه وامشي قالوله أن المستشفى رافضة أصلا إنه يطلع من غرفته".