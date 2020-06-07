انخفاض مبيعات "شيفروليه وهيونداي" خلال أبريل.. وارتفاع "فيات وتويوتا"

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير شهر أبريل 2020، الذي بيّن ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات شركات السيارات العالمية، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير الذي يضم أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات، احتلت شركة "شيفروليه" المرتبة الأولى من حيث المبيعات خلال أبريل 2020، ووصلت إلى 1559 وحدة، لتسجل بذلك انخفاضا في معدل مبيعاتها مقارنة بذات الشهر من العام الماضي 2019، والذي وصلت مبيعاتها خلاله إلى 3100 وحدة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات شركة "تويوتا" خلال أبريل 2020 بمبيعات وصلت إلى 1432 وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث المبيعات، وتسجل ارتفاعًا مقارنة بمبيعاتها خلال أبريل 2019 والتي وصلت إلى 1381 وحدة.

وجاءت شركة "فيات كرايسلر" في المرتبة الثالثة بمبيعات وصلت إلى 819 خلال ابريل 2020، وتسجل ارتفاعًا في معدل مبيعاتها مقارنة بأبريل 2019، إذ سجلت مبيعات وصلت إلى 346 وحدة.

وفي المرتبة الرابعة سجلت شركة "هيونداي" انخفاضًا في مبيعاتها خلال أبريل 2020 بمبيعات 752 وحدة، مقارنة بأبريل 2019، وحققت مبيعات خلاله وصلت إلى 1084 وحدة.