18 مليار جنيه.. التضامن: ميزانية تكافل وكرامة تضاعفت 3 مرات منذ تدشينه

قال دكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزيرة اجتمعت مع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، مشيدًا بما تم من اللجنة، وتفهم البرلمان الكامل لدور الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "حصلنا على دعم شديد من لجنة التضامن، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، واستعرضت الوزيرة أهم بنود الموازنة، والتي ستبلغ ما يزيد عن 19.5 مليار جنيه، معظمها موجه للباب الرابع، وهو باب المنح الاجتماعية".

وتابع: أن برنامج تكافل وكرامة، أصبح الآن واحدا من أكبر برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية في العالم، وسيكون عددد المستفيدين منه 3.6 مليون أسرة، تضم ما يزيد عن 15 مليون مواطن مصري، وذلك في نهاية العام المالي الجاري.

وأشار، إلى أن هذا البرنامج له طبيعة خاصة، وهو قائم على إدارة المعلومات، حيث نتحرك بناءً على الأسر والمحافظات الأكثر احتياجا، وندعم المنيا بأكثر من 150 مليون جنيه شهريًا، ومحافظات الصعيد مثل قنا والأقصر وأسوان، معدلات الفقر فيها عالية جدًا".

وواصل: "هذا البرنامج بدأ في عام 2015 بـ6 مليارات جنيه، والآن الدعم المخصص له يزيد عن 18 مليار جنيه، وقيمة الدعم المقدم، تضاعف 3 مرات، وهي أرقام كبيرة جدًا في علم التنمية".