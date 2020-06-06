القليوبية تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا

كشفت الإحصائيات الرسمية بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المحافظة سجلت، اليوم السبت، 186 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين بالمحافظة إلى 3439 مصابًا منذ ظهور المرض حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت محافظة القليوبية من أعلى 3 محافظات في معدلات الإصابة بالفيروس بعد محافظتي القاهرة والجيزة، وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة.

وأطهرت الإحصائيات أن بؤر الإصابة تركزت في مراكز بنها والقناطر وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.

فيما أجري الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، جولة تفقدية اليوم السبت، لمستشفي شبين القناطر العام "الشاملة" لمتابعة الأحوال بها، والاطمئنان علي المرضي، وذلك بناء علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للالتزام بقرارات الدولة ورئيس مجلس الوزراء والخاصة بإدارة أزمة كورونا.

وتضمنت الجولة، المرور على قسم الاستقبال وقسم الرعاية المركزة وقسم المعامل، كما تفقدا صيدلية المستشفى للتأكد على توافر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، فضلًا عن تفقد القسم الداخلى بالعزل وأيضا سكن الأطباء، كما تم التأكيد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتشديد على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.