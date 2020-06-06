محافظ القليوبية يتفقد منطقة محور ربط مصر الجديده بطريق شبرا بنها الحر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر، حيث تابع أعمال رفع تراكمات القمامة ورفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح المحافظ أن المحور يساعد في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية، ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن منطقه الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر، مرورًا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

وشدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، ووجه بالتنسيق مع إدارة المرور والهيئة الهندسيه لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.