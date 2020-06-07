إصابة نصف عائلة نائب الرئيس الأفغاني وموظفي مكتبه بكورونا

قال النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنّ نصف أفراد أسرته وموظفي مكتبه أصيبوا بفيروس كورونا التاجي المستجد.

جاء ذلك خلال بيان نشره صالح عبر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن العدد الدقيق لأفراد أسرته وموظفي مكتبه الذين ثبتت إصابتهم، حسب ما أفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

ومن ناحية أخرى، قال صالح إنّ أفغانستان تمر بوقت عصيب وهي من بين الدول التي تضررت بشدة من الفيروس، مضيفا أنّ الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة مواطني الدولة، لكنه حث المواطنين على اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة؛ من أجل سلامتهم وسلامة أسرهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة العامة، أنّ 18.054 شخص على الأقل أصيبوا بالفيروس منذ تفشيه في البلاد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة العامة، قتل الفيروس حتى الآن نحو 300 شخص في أنحاء البلاد، بينما تعافى 1585 آخرين.