إصابة 18 عاملا بالسكة الحديد ومترو الأنفاق بفيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، أن المستشفى استقبل حتى الآن نحو 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، بواقع 10 عمال بالمترو، و8 بالسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم عزلهم جميعا بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، لتقديم كافة الرعاية الصحية لهم، موضحاً أن جميع الحالات في تحسن مستمر.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المستشفى تتوافر بها جميع اشتراطات العزل الصحي، كما تم اتخاذ كافة الموافقات من وزارة الصحة على تخصيصها مستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا من قبل العاملين في السكة الحديد ومترو الأنفاق، موضحاً أن الإصابات وقعت بين عدد كبير من السائقين وصرافين التذاكر وكمسارية وفنيين ومهندسين، لافتا إلى أن المستشفى تقدم كل الدعم للعاملين المصابين.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، موضحاً أن جميع الركاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً، لتوفير كافة الحماية والسلامة للركاب.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة لن تسمح بدخول أي راكب المحطات لا يرتدى الكمامة الطبية، لافتاً إلى أن هناك غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

يذكر أن خصصت هيئة السكة الحديد مستشفى أبو زعبل الجديد التابعة لها للعزل الصحي للعاملين المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث حصلت وزارة النقل على موافقة وزارة الصحة بتخصيص المستشفى لعزل العاملين بالسكة الحديد والمترو، الذين يتأكد إصابتهم بكورونا وتستدعى حالتهم للعزل بالمستشفى.