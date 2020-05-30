جامعة عين شمس: 8 أبحاث على الأجهزة الطبية وتمويل من صندوق تحيا مصر

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تواجه فيروس كورونا بـ 8 أبحاث علمية في الطب والهندسة والعلوم وعدد من التخصصات لبحث أفكار تصنيع الأجهزة الطبية مثل أجهة التنفس.

وقال المتيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الجامعة تسعى من خلال هذه الأبحاث لتصنيع أجهزة التنفس بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الأبحاث انتهت وتم تمويل المشروع من صندوق تحيا مصر وتم الاتفاق مع عدد من المصانع ليكون الإنتاج بشكل أسرع.

وأشار المتيني إلى أن هذه الأبحاث تهدف لخدمة المواطنين بإنتاج أجهزة التنفس، لافتا إلى وجود بحثين للوقاية وبحثين للتشخيص وأبحاث لدراسة فيروس كورونا ومقارنته بالفيروس في الخارج .