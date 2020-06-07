"السكة الحديد" والمترو يعقمان القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر؛ لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع تأكيد ارتداء الكمامات.

وأطلقت هيئة السكة الحديد والمترو، حملات موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يطهر عمال النظافة القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى والبالغ عددها 664 قطارا جرىتعقيمها جميعا، قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، مشيرا إلى أن هناك حالة من الانضباط الكامل داخل جميع محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، للعمل على حل أى مشكلات تواجه الركاب.

وأوضح أن الهيئة تسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى تركيب بوابات إلكترونية للدخول والخروج بالمحطات الرئيسية لمنع التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن الهيئة قامت نفذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا سواء بأماكن عمل المشروعات حفاظا على العاملين والمهندسين والفنيين، أو المحطات والقطارات، لتوفير جميع إجراءات الحماية والأمن والسلامة للركاب، مؤكدا أن جميع ركاب القطارات ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت كمامات بمحطات السكة الحديد لبيعها من خلال مكاتب صرافين التذاكرة.

من جانبه، قال المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع الركاب للأسبوع الثاني على التوالي ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.