أنجولا تستدعي الأطقم الطبية المتقاعدة لمواجهة كورونا

قررت وزارة الصحة الأنجولية استدعاء الأطباء والممرضين المتقاعدين للمساعدة في سد العجز بالمستشفيات والمراكز الصحية، التي تكافح من أجل الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وناشدت وزارة الصحة الأنجولية، الأطباء والممرضين المتقاعدين المشاركة في دعم العاملين بمجال الصحة من أجل مكافحة وباء "كورونا"، وطالبتهم بالتواجد في المواقع والمواعيد التي تحددها لهم إدارة الصحة الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أنّ الذين جرى استدعاؤهم سيعملون في مواقع الحجر الصحي، أو مراكز التحويل التي تتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وحثّت الإدارات الصحية الإقليمية على تقديم المساعدات الضرورية للأطباء والممرضين الذين جرى استدعاؤهم حتى يمكنهم أداء واجباتهم بطريقة مناسبة.

وأكدت التزامها بتدبير مرتبات ومستحقات الأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم وفقا لخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية.

وتشير الإحصائيات المتاحة إلى أنّ عدد الأطباء العاملين في أنجولا يزيد على سبعة آلاف طبيب، بينهم 919 طبيبا أجنبيا، وعدد الممرضين والممرضات يبلغ 40 ألفا، فيما يبلغ عدد سكان أنجولا نحو 30 مليون نسمة.