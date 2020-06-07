تقرير: البيت الأبيض يسعى لنشر 10 آلاف جندي لمواجهة الاحتجاجات

ذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، أن البيت الأبيض يرغب في نشر نحو 10 آلاف جندي من العاملين في الخدمة لقمع الاحتجاجات في العاصمة واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع للقناة التلفزيونية، أمس، إن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، رفضا استخدام أي من القوات العاملة، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وذكر التقرير أن إسبر كان قد نقل على ما يبدو نحو 1600 من الجنود العاملين إلى العاصمة، للرد حال الضرورة. غير أن قوات الحرس الوطني البالغ عددها خمسة آلاف جندي والموجودة بالفعل هناك، لم تحتج إلى مساعدة، وبدأت القوات العاملة المغادرة ليلة الخميس الماضي.ولم يعلق البيت الأبيض على هذا الأمر.

وتظاهر عشرات الآلاف في كل أنحاء الولايات المتحدة أمس، ضد التمييز العنصري في تحرك يأتي ضمن حركة احتجاجية دخلت أسبوعها الثاني وانطلقت على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى خلال توقيفه.

وعمت التظاهرات المدن الرئيسية من نيويورك إلى لوس أنجليس، لكن العاصمة واشنطن كانت في مركز الاحتجاجات حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض الذي سُيّج بالحديد.

ومنعت العوائق وحراس غير مسلحين متظاهرين من الوصول إلى عتبات نصب لينكولن التذكاري حيث ألقى أيقونة حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج خطابه الشهير "لدي حلم" عام 1963 مطالبا بإنهاء العنصرية في الولايات المتحدة.

وكانت التظاهرات في واشنطن السبت الأكبر منذ أن انطلقت الاحتجاجات في مينيابوليس عقب وفاة فلويد.وكتب المرشح الديموقراطي لرئاسة الجمهورية جو بايدن في تغريدة "اليوم، الألم قوي جداً، لدرجة يصعب الحفاظ فيها على الإيمان"، مضيفاً "لكن اتحادنا اتحاد يستحق القتال من أجله، وكلنا مدعوون للدفاع عن هذه القضية".

وفي مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، أوقف شرطيان عن العمل بدون أجر بعدما ظهرا في مقطع فيديو يدفعان محتجاً عمره 75 عاماً سقط وأصيب بجرح في رأسه.وهذه الاضطرابات واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس دونالد ترمب خلال فترة رئاسته.

وفي حين أدان وفاة فلويد، اعتمد موقفاً صارماً إزاء المتظاهرين واصفاً إياهم بـ"المجرمين" و"الإرهابيين"، وهدد بإنزال الجيش ضدهم.

وكتب ترمب مساء السبت في تغريدة "القانون والنظام!"، مضيفاً في وقت لاحق أن حجم المتظاهرين في واشنطن كان "أقل بكثير" مما كان متوقعاً.