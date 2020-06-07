12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بورسعيد.. والإجمالي يصل 613 حالة

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، حصيلة تحليلات كورونا، إذ أوضحت أن التحاليل الإيجابية وصل عددها إلى 12، من إجمالي 20 مشتبها بهم، تم عمل مسحة لهم أمس.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة، أن إجمالي المصابين بالمحافظة وصل إلى 613 حالة كما سجلت جائحة كورونا وفاة 14 شخصا.

كانت مديرية الصحة قد أعلنت عن تخصيص 5 مستشفيات بنطاق محافظة بورسعيد وذلك لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد covid 19،وهم مستشفيات "حميات بورسعيد وصدر بورسعيد والمبرة والزهور وبورفؤاد".

ويتم تفعيل تلك الخدمات بها حيث يتمكن المواطن متلقي الخدمة من التردد على أقرب مستشفى من هذه المستشفيات الموجودة في النطاق الجغرافي لمحل إقامته وذلك تسهيلا لإجراءات تلقي الخدمة الطبية وحتى لا يتكبد المواطن عناء الانتقال من مكان لآخر.