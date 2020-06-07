حملة لمكافحة الفئران في الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه في إطار حماية المحاصيل الصيفية من الأضرار والخسائر التي تسببها القوارض وبالأخص فأر الغيط فقد قامت إدارة المكافحة بالمديرية بالبدء في حملة المقاومة التي تعقب حصاد المحاصيل الشتوية للموسم الحالي وذلك اعتبارا من يوم 31 مايو ومستمرة حتى 20 يونيو.

وأضاف أن تنفيذ الحملة يأتي من خلال إدارة مكافحة القوارض بالمديرية، يتم تنفيذ هذه الحملة بجميع نواحي ومراكز المحافظة في آن واحد لضمان النتائج وذلك على جسور الترع والمصارف والسكك الحديدية والمقابر المحيطة بالزراعات وتتم المقاومة في هذه الحملة بطعم معامل بمبيد "فوسفيد الزنك" .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه قد تم توزيع الطعوم حسب الإرشادات الواردة للمديرية من الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة، ومنذ بداية الحملة تم علاج مساحة 33525 فدان تقريبا من المساحة المستهدفة البالغة 118800 فدان.