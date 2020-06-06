"مياه المنوفية" تواجه كورونا بتطهير المحطات

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن حملات وفرق التطهير مستمرة في أعمالها بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة.

وأشار "صالح" إلى تطهير المباني والمحطات، والتنبيه علي العاملين باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمان، حفاظًا علي سلامتهم.

وأضاف أنه تم اليوم تطهير محطة شبين الكوم المرشحة، ومحطة الصرف الرئيسية بالباجور، ومحطه رفع (8) بشبين الكوم، إضافة إلى تطهير ديوان عام الشركة، ومبني الورش الفنية، ومقر الحملة الميكانيكية بشبين الكوم والباجور، ومخزن أبو بكر بشبين الكوم.