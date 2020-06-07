قها للعزل الصحي توجه التحية للفريق الطبي: جزء من حكاية جميلة

وجه مستشفى قها للعزل الصحي رسالة تقدير لطاقم التمريض بها جاء فيها: "شكرا لكم أنتم حكاية جميلة سنحكيها للأجيال القادمة".

وذكر بيان المستشفى، أن "مصر تحتاج لكل ذرة عرق ومجهود تحتاج لجهود الأبطال وعزيمة الشجعان ومصر قوية بكم ولن ينسى شعبها عطائكم تمريض قها الأبطال مازالوا يسطرون ملاحم الفخر والوفاء".

ووجه البيان الشكر إلى طاقم التمريض بلال أحمد، وإبراهيم السيد، وحسيني جمال.

وقالت الدكتورة أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 242 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.