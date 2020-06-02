عزل قها لـ"مديرها": قدمت درسا بليغا في التضحية والانتماء

وجهت مستشفى عزل قها رسالة تحية وتقدير عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" إلى الدكتور نبيل قطب مدير المستشفى، ومؤسس الفريق الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشفى في الرسالة "في غمرة الأحداث وتلاحقها، وسرد قصص الألم والأمل، وحكايات البطولة اليومية التي أصبحت عرفًا سائدًا لكل بطل من أبطال المنظومة الصحية، لا ننسى الطبيب البطل الدكتور نبيل قطب مدير عام مستشفى قها".

وأضافت المستشفي في رسالتها "هذا الرجل الخمسيني كان أول المشاركين والمؤسسين للعمل في الحجر الصحي بمستشفى قها، وكان قائد الجروب الأول، ورغم كبر السن وعنده العذر لذلك إالا أنه بادر ووضع أولى لبنات المنظومة الصحيحة، وقدم بمشاركته تلك درسًا بليغًا في التضحية والانتماء، وكان القائد القدوة الذي يتقدم الصفوف".

وأشارت المستشفى إلى أن "نبيل" يعد "أحد النماذج المضيئة التي رسمت في وجداننا مشاعر الحب والوفاء، وجعلتنا نبادر لنلتحق بالركب، ونشارك جميعًا في تلك المعزوفة الوطنية بقوة وتحدٍ".

كما وجهت المستشفى التحية للطبيبين تامر أحمد عبدالعزيز ومحمد رفعت، ووصفتهما بأبطال من الطراز الفريد والمجهود العجيب، حيث يعملان منذ 30 يومًا في الحجر الصحي، ودومًا متأهبين.

وأوضحت المستشفى أنه رغم قلة عدد الأطباء، إلا أنهما استطاعا أن يعملا في تلك الظروف، ويسدان العجز ويداويان المرضى ويتابعانهم، ويتنقلان بين الغرف والأدوار، ويساعدان التمريض.

وأضافت المستشفى "هؤلاء هم فرسان مصر بنبلهم وكرم أخلاقهم وهمتهم العالية، نفتخر بهم ونقدر عملهم وتعبهم، ونقول لهم شكرًا من القلب".