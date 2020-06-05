مستشفى قها للحجر الصحي تحيي الطاقم الطبي: صمودكم يقوينا

وجهت مستشفى قها للعزل الصحي رسالة لفريقها الطبي قالت فيها: "صمودكم يقوينا وثقتنا فيكم لا تنتهي".

ووجهت المستشفى، في بيان، التحية إلى البطل محمد جودة الذي يكمل مشواره في الحجر الصحي لمدة ٤٥ يوما، بعد أن وقع الاختيار عليه في الفريق الطبي الثالث وتطوع في الرابع ويكمل مشواره في الخامس.

وأوضح بيان المستشفى، أن محمد من الشباب المثقف المجتهد وهو ممرض شاطر ويقوم بأي مهمة بإخلاص واجتهاد وليس لديه مستحيل.

وأشارت المستشفى إلى أن وجوده يضفي فرحة وبهجة ونكهة خاصة لروحه الجميلة وتفاؤله وابتسامته.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 238 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، لافتا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، حيث يواصلون العمل ليل نهار لتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.