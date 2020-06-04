جونسون يحض على تعاون صحي دولي خلال قمة لجمع الأموال للقاحات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، الى "حقبة جديدة من التعاون الصحي الدولي" فيما يستعد لاستضافة قمة افتراضية لجمع الأموال للتحالف العالمي للقاحات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

القمة الاقتراضية تهدف إلى جمع 7.4 مليار دولار لبرامج اللقاحات التي توقفت بسبب الوباء وسيتم خلالها إطلاق مبادرة جديدة لجمع الأموال لدعم التوصل الى لقاحات لكوفيد-19، وفقا لما نشره موقع "فؤانس 24".

وقال جونسون بحسب مقتطفات من خطابه وزعها مكتبه "آمل في أن تكون هذه القمة الوقت المناسب الذي سيجتمع فيه العالم لتوحيد البشرية في المعركة ضد المرض".

ويضيف جونسون التي تعد بلاده ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم مع حوالى 40 ألف وفاة، "أدعوكم الى الانضمام الينا لتقوية هذا التحالف الذي ينقذ الأرواح ويدشن حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة".

وبريطانيا تعد حتى الآن أكبر مساهم في التحالف العالمي للقاحات (جافي) مع 1.65 مليار جنيه استرليني (1.85 مليار يورو) موعودة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

خلال هذه القمة التي تجمع أكثر من خمسين دولة وأكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، يأمل التحالف في أن يجمع 7,4 مليار دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية ضد الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد والتي أثر عليها كثير انتشار وباء كوفيد-19.

وستتيح القمة أيضا إطلاق دعوات تمويل لشراء وانتاج لقاح ضد وباء كوفيد-19 وكذلك دعم توزيعه في الدول النامية.

وكشف انتشار الوباء عن ثغرات جديدة في التعاون الدولي وخصوصا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.